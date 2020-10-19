Enerji Bakanı Dönmez: Dünyanın en büyük keşfini yaptık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Aşağıda iki katman daha olduğunu söylemiştik daha önce. Nitekim sayın Cumhurbaşkanımız bu ilave keşif miktarını açıklamış oldu. Tuna kuyusunda böylece 405 milyar metreküplük rezerve ulaşmış olduk. Beklentilerin çok önemi yok önemli olan bulunan. Bu yıl itibariyle baktığımızda denizlerdeki dünyada en büyük keşfi açıklamış olduk. Karaları da dahil ettiğimizde ikinci oluyor. Tuna 1'de arama çalışmaları bitti. Türk Ali 1 adını verdiğimiz bir başka lokasyona gideceğiz. Yine Sakarya Gaz Sahası'ndayız. Bundan sonra hemen hemen her iki ayda bir bir kuyu açarak bu hazırlıkları tamamlamış olacağız" dedi.

"Burada keşifle sonlandırdığımız bölgede önce tespit sonrasında üretim kuyularını açacağız. Bu daha da sismiğini yapmadığımız 8 bin kilometrelik bir alan onun sismiğine de başlıyoruz. Orada da keşif amaçlı sondajlarımız olacak"

Dönmez, "2023'e yetiştirmek için çalışıyoruz. Kendi gazımızı inşallah vatandaşımızla buluşturacağız. Burada deniz üstünde bir platform düşünmüyoruz. 2 bin metrelik bir derinlikten bahsediyoruz. Orada kuyu başında bazı vaf kontrol sistemlerimiz olacak. Burada toplanan gazı kıyıya getireceğiz. En yakın nokta şu anda Filyos görünüyor. Orada ayrıştırma çalışmaları yapacağız. Hedefimiz bu şekilde belirlenmiş durumda. Şu anda kendi imkanlarımızla götürüyoruz ama yurtdışı deneyimli firmalarından destek sağlayabiliriz tabi. Bazı teknolojik ekipmanların tedariki anlamında yurt dışından getireceğiz. Filyos'ta bir ekosistem oluşacak. Gerek yerli girişimciler gerek uluslararası girişimciler için önemli bir teknoloji ve destek merkezi olarak önümüzdeki yıllarda göreceğimize inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, "Önümüzdeki bir iki yıl içinde yaklaşık 16 milyar metreküplük kontratımız sonlanıyor. Rusya ile var, Azerbaycan'la ilk kontratımız sonlanıyor, sıvı doğalgaz aldığımız ülkeler var Nijerya gibi onlarla sonlanacak. Kendi gazımız geldikçe yurtdışıan bağımlılığımız sonlanacak. ama çok kısa sürede yerli gazı ikame edeceğiz demek doğru olmaz" dedi.

KANUNİ İSTANBUL'DA

"Kanuni'nin boğazdan geçmesi için kulesi sökülecek. 2-3 haftalık bir işimiz var sonrasında Filyos'a ulaşacak"



"Kaşif aslında bir sualtı robotu. Bu işler yapılırken binlerce metre derinlikten bahsediyoruz. Bazı işleri robotlarla yapıyorduk. Sağolsun bir Türk girişimci daha önce yurtdışından temin ettiğimiz robotun aynı özelliklere sahip ama yerli malzeme ve yazılımla üretildi. O derinlikte bir dalgıç indirmemiz mümkün değil. Deneme testlerini yaptık 3 bin metreye kadar çalışabilir bir robotumuz var artık."

AKDENİZ'DEKİ SİSMİK ARAMALARDA SON DURUM

"8 tane derin su çalışması yaptık. Karadeniz kadar emin olmadığımız için bir keşifle sonuçlandırmadık. Her bir sondaj aslında bize ciddi veriler veriyor. Önce iki boyutlu sonrasında o değerlendirme ile olasılığı yüksek olan yerlerde 3 boyutlu detaylı görüntü alıyoruz. Sondajla da oradan bilgi alıyoruz. Gaz akışı okuduğumuz yerlere yakın yerlere bir detay sistem daha yapıyoruz. Onlara yakın yerlerde birkaç sondajımız daha olacak. Bizim başından beri söylediğimiz, 'Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok ama kimsenin de bizim hakkımızda hukukumuzda gözü olmasın' diye bir kere daha hatırlatayım. Meis'le aramızdaki mesafe 2 kilometre Yunanistan'ın 580 kilometre. Bunun hukukta yeri yok. Avrupa'ya bunu yüz yüze anlattığımızda bize hak veriyorlar ama maalesef televizyon ekranlarında öyle olmuyor. Şu anda adaların karasularına girmeden bizim alanımızdaki yerlerde NAVTEX ilan ediyoruz. Şu ana kadar bir sıkıntı olmadı."

"Bu bölgede şu ana kadarki keşifler Akdeniz'in güneyinde kalan bölgeler. sismik çalışmalar bize ümit veriyor. Bu çalışmaları test etmeden birşey söylemek zor. İnşallah Karadeniz'deki gibi benzer bir keşfi yaşayabiliriz"

KKTC'DE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

"Sayın Ersin Tatar'a da bu vesileyle hayırlı olsun diyorum. Sayın Tatar'ın başbakanlığı dönemidnede bizim hükümetimizle uyumlu bir çalışmaıs vardı. Cumhurbaşkanlığı döneminde de bunun devam edeceğine inanıyorum. Bizim orada sismik çalışmalarımız vardır büyük oranda tamamladık. Arama ve araştırmalarımıza devam etmeyi planlıyoruz"

Karadeniz'deki yeni rezerv Türkiye'ye kaç yıl yeter?

Erdoğan keşfedilen yeni rezerv miktarını açıkladı