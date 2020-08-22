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ENERJİ BAKANI DÖNMEZ'DEN UCUZ DOĞALGAZ AÇIKLAMASI
Enerji Bakanı Dönmez'den ucuz doğalgaz açıklaması
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  3. 22 Ağustos 2020 15:00

Enerji Bakanı Dönmez'den ucuz doğalgaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ''Doğalgazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz'' dedi.

Enerji Bakanı Dönmez'den ucuz doğalgaz açıklaması
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Karadeniz'deki doğalgaz keşfiyle ilgili açıklama yapan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

''(Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfi) Keşif ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz. Doğalgazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz.

Önümüzde 6 bin kilometrekarelik yeni bir alan daha var. Uzmanlarımız değerlendirmesi, benzer yapıların orada da önümüze çıkabileceği yönünde.

Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar.''

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