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  3. 15 Ekim 2020 11:01

Enerji Bakanlığı'ndan ''müjde'' paylaşımı: O haber, o gemi geldi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Fatih sondaj gemisinin fotoğrafını ''müjdelerolsun'' etiketi ile paylaşarak, ''O haber, o gemi geldi'' notunu düştü.

Enerji Bakanlığı'ndan ''müjde'' paylaşımı: O haber, o gemi geldi!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin TBMM grup toplantısında, "Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştur. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından da yeni müjdeler geliyor. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız" açıklamasında bulundu.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Twitter hesabından, Fatih sondaj gemisinin fotoğrafını 'müjdelerolsun' etiketi ile paylaştı. Açıklamada, "O haber, o gemi geldi" ifadelerine yer verildi.

Erdoğan'ın duyurduğu ''yeni müjdenin'' detayları belli oldu! İşte yeni rezerv miktarıErdoğan'ın duyurduğu ''yeni müjdenin'' detayları belli oldu! İşte yeni rezerv miktarı

DHA

karadeniz , doğal gaz rezervi , fatih sondaj gemisi , yeni müjde
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