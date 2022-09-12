Enerji krizi fındığı vurdu

Avrupa'da yaşanan enerji krizi Türkiye'nin fındık ihracatını vurdu. Türkiye'nin önemli ihracat kalemlerinden biri olan fındık, Avrupa tarafından lüks tüketim sınıfına alınınca beklenen ihracat hareketliliğine ulaşılamadı.

Türkiye, fındık ihracatında hedeflenen rakamlara ulaşamadı.

Bu durumun en önemli nedenlerinden biri, Avrupa'da yaşanan enerji krizi oldu.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Hasan Osman Sabır, talepte yaşanan azalmanın Türkiye'de fiyatları da baskıladığını söyledi.

Sabır "Avrupa piyasalarında biraz resesyona kayış var. Avrupa'da bildiğiniz gibi enerji krizi sebebiyle hane halkının harcamasında enerji fiyatlarına ayıracakları pay arttığından diğer paylarda düşme olacaktır" dedi.

"TÜRKİYE'DE FINDIK ÜRETİMİ ARTTI"

Fındık fiyatı açıklandığında 2021 mahsulünün 42-43 liradan işlem gördüğünü belirten Sabır, "Bir anda fiyatın 41-43 lira bandından 52 lira bandına gelmesi bir ihracat ürünü olduğu için pek muhtemel değil. Çünkü eski fiyatlardan satılmış ve hala da elde olan 2021 sezonuna ait elimizde kalan bir fındık var" diye konuştu.

Dünya ile birlikte Türkiye'de de fındık üretiminin arttığına dikkat çeken Sabır, üretim artışına bağlı olarak yaşanacak fiyat artışlarının değerli olacağını söyledi.