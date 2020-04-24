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  4. 24 Nisan 2020 16:42

2016 yılı seviyesine gerileyen benzine okkalı zam geldi!

Peş peşe gelen indirimlerle 2016 yılındaki seviyesine inen benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatına 29 kuruş zam yapıldı.

2016 yılı seviyesine gerileyen benzine okkalı zam geldi!
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Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının çok sık değişmesine neden oluyor.

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 29 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 4,97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,26 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 4,83 liradan 5,12 liraya, İzmir'de 5 liradan 5,29 liraya yükselecek.

Akaryakıt fi̇yatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatlarını, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikleri baz alan rafineriler hesaplıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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