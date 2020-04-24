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  4. 24 Nisan 2020 11:06

2016 yılı seviyesine gerileyen benzine okkalı zam geliyor!

Peşpeşe gelen indirimlerle 2016 yılındaki seviyesine inen benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatına 29 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

2016 yılı seviyesine gerileyen benzine okkalı zam geliyor!
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Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının çok sık değişmesine neden oluyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 29 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da 4.88 TL’den, İzmir ve Ankara’da ise ortalama 4.99 TL’den satılıyor. Beklenen zammın gelmesi ile birlikte benzin fiyatı tekrar 5 TL’nin üzerine çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
 

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