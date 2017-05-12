3 akaryakıt devine soruşturma

Rekabet Kurulu, üç büyük akaryakıt dağıtımcısı şirket ile ilgili soruşturma açıldığını duyurdu. Kurul’un sitesinde yer alan bilgilere göre, söz konusu üç şirket haksız rekabet uygulamakla suçlanıyor.

Kurul, OMV Petrol Ofisi A.Ş., Milan Petrol San. Tic. A.Ş. ve TP Petrol Dağıtım A.Ş. hakkında soruşturma açtı. Konu ile ilgili Kurul’un sitesinde yer alan bilgi notunda şöyle denildi: Rekabet Kurulu, çeşitli akaryakıt dağıtım şirketlerinin, intifa hakkını kötüye kullanmak suretiyle, bayilerinin, kendileri veya kendilerinin göstereceği LPG dağıtım şirketleri dışında kalan şirketlerden oto gaz LPG tedarikini engelleyerek sözleşme serbestisini ve rekabeti haksız olarak sınırlandırdıkları iddialarını içeren başvuruyu, Danıştay 13. Dairesi’nin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.



Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan önaraştırmada, söz konusu uygulamalar incelenmiş, 01.10.2009 tarihinde 09-43/1093-274 sayı ile şikayetin reddine ve soruşturma açılmamasına karar verilmişti. Ancak anılan Kurul kararı Danıştay 13. Dairesinin, 14.11.2016 tarihli 2010/609 E., 2016/3707 K. sayılı kararı ile iptal edildi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 20.04.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili mahkeme kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca; OMV Petrol Ofisi A.Ş., Milan Petrol San. Tic. A.Ş. TP Petrol Dağıtım A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına 17-13/166-M sayı ile karar verdi.”