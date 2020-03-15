3'üncü sondaj gemisi ''Kanuni'' Türkiye'de!

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerine daha güçlü bir şekilde sürdürülmesi için 'Kanuni' adını verdikleri 3'üncü sondaj gemisini 31 Ocak'ta teslim alarak Türkiye Petrolleri envanterine kaydettirdiklerini bildirdi. Geminin, seyir için gereken bakım, tedarik ve test işlemlerinin Birleşik Krallık'ta tamamlandıktan sonra Türkiye'ye doğru yola çıktığını kaydeden Bakan Dönmez, şunları kaydetti:



"18 günlük seyrin ardından 13 Mart'ta Doğu Akdeniz'deki karasularımıza giriş yapan gemimiz, bu sabah Taşucu Mersin açıklarındaki demir sahasına ulaştı. 35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) personeliyle Türkiye'ye giriş yapan 'Kanuni'ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş-çıkış yasak olacak. Bu süre zarfında açıklanan tedbirler gereği gemi ve mürettebatla ilgili uygulamalar hayata geçirilecek. Koronavirüs önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından gemimizin bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayacak. Milletimizin desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle 'Kanuni' yeni ultra derin deniz sondajlarına en kısa zamanda başlayacak. 3'üncü sondaj gemimiz 'Kanuni' Türkiye'de. Milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Pruvası neta, başarıları daim olsun."