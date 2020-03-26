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  4. 26 Mart 2020 15:31

4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar lira ceza

Rekabet Kurumu, rekabeti engelledikleri gerekçesiyle 4 akaryakıt şirketine toplamda 1,5 milyar lira ceza verdi. Ceza alan şirketlerin BP Petrol, Petrol Ofisi, Shell Turcas Petrol ve OPET olduğu açıklandı.

4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar lira ceza
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Türkiye'de faaliyet gösteren dört akaryakıt şirketine toplamda 1,5 milyar lira para  cezası verildi. 

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

BP Petrolleri A.Ş., OPET Petrolcülük A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş., Shell & Turcas Petrol A.Ş. ve Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş.’nin (eski unvanı: Total Oil Türkiye A.Ş.) bayilerine yönelik uygulamaları ile 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. 

12.03.2020 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;  BP Petrolleri A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş., Shell & Turcas Petrol A.Ş. ve OPET Petrolcülük A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine dolayısyla adı geçen teşebbüslere aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine; Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş.’nin (eski unvanı: Total Oil Türkiye A.Ş.) 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediğine dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.

VERİLEN CEZA MİKTARLARI

- BP Petrolleri A.Ş.’ye 213.563.152,66 TL
- Petrol Ofisi A.Ş.’ye 507.129.085,76 TL
- Shell & Turcas Petrol A.Ş.’ye 348.154.458,54 TL
- OPET Petrolcülük A.Ş.’ye 433.932.124,60 TL

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rekabet kurumu , akaryakıt şirketi
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