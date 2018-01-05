ABD'den petrol piyasasını alt üst edecek açıklama

ABD İçişleri Bakanlığı, beş yıllık açık deniz kiralama planı kapsamında, Arktik bölgesi ile Atlantik ve Pasifik okyanuslarında yer alan neredeyse tüm ABD karasularında gaz ve petrol sondajı yapılmasına izin verecek planı açıkladı.

İçişleri Bakanı Ryan Zinke, hazırladıkları teklifin 2019-2014 yılları arasını kapsadığını duyurdu. ABD'de kara sularının yaklaşık yüzde 90'ını sondaja açacak teklif, Alaska'daki Kuzey Aleutians Basin'i kapsamıyor.

Teklif kabul edilirse şirketlerin petrol ve doğalgaz aramasının merkez üssü Meksika Körfezi'nin orta ve batı kısımlarından yıllardır arama yapılmayan birçok alana dağılacak.

PETROLDE BİR DÖNEMİN SONU YAKLAŞIYOR

Petrol fiyatlarının yükseldiği bir dönemde gelen teklif, 44'ncü Başkan Barack Obama döneminde karara bağlanan Arktik Okyanusu ile Atlantik'in bazı kısımlarında sondaj yapılmasını yasaklayan yasayı da tersine çevirebilir.

Ülkenin enerji üretimini genişletmek amacıyla yapılan bu teklife çevreciler sert tepki gösterirken, bazı devlet yetkilileri ile iş adamları tarafından da kıyı turizmini kötü etkileyeceği gerekçesiyle tepkiyle karşılandı.

Florida Valisi ve Cumhuriyetçi Parti Üyesi Rick Scott, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Acilen Bakan Zinke ile görüşmek, endişelerimi belirtmek ve Florida'nın bu plandan çıkarılmasını tartışmak için randevu istedim" dedi.

PETROL ENDÜSTRİSİNİ HEYECANLANDIRMAYABİLİR

Planla ilgili belirsizliğini koruyan diğer bir konu da enerji gaz ve petrol endüstrisinin bu zamana kadar hiç keşfedilmemiş bölgelere iştahlarının olup olmaması. Zira, petrol fiyatlarının çok uzun süredir düşük seyretmesinin ardından, enerji devleri yeni altyapı kurmak yerine, mevcut altyapıyla daha çok kuyu kazmak istiyor.

İngiltere merkezli enerji araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'nin başındaki isim Imran Khan, Meksika Körfezi'nin batısındaki altyapının bile sınırlı olduğunu söylüyor. CNBC'ye konuşan Khan, piyasanın petrol miktarı artarsa fiyatların yeniden düşeceği endişesi taşıdığını ifade ediyor.

OBAMA'NIN "TEMİZ ENERJİSİ" VS. TRUMP'IN "ÖNCE AMERİKASI"

Mart ayında eyaletlerin enerji santrallerini denetlemesini zorunlu kılan, Obama döneminin Temiz Enerji Planı'nı iptal eden Trump, nisanda da "Önce Amerika Enerji Planı"na imza atmıştı. Trump'ın deyimiyle enerji maliyetlerini düşürmeyi, ABD'nin ithal petrole bağımlılığını azaltmayı ve kendi kaynaklarını azami seviyede kullanmasını amaçlayan bu plan, kaya gazı devrimini destekleyip, kömüre özel önem veriyor.

Planın ne kadar sürede tamamlanacağı henüz net değil. Zinke, bakanlığın süreci aylar içerisinde bitireceğini söylese de Obama'nın ilk dönemindeki beş yıllık planların revizyonu bile iki yıl sürmüştü.

O dönem Obama yönetimi, 2017-2022 dönemi için Meksika Körfezi'nde ve Alaska'da arama için kiralanacak yerlerin muhafazakâr şekilde seçilmesi gerektiğini belirtmiş Atlantik, Pasifik ve Meksika Körfezi'nin doğusu tamamen masadan kalkmıştı.