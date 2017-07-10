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  4. 10 Temmuz 2017 22:42

Adana'da şoke eden kaçak elektrik olayı

Adana'da bir fabrikada 2 bin 750 eve yetecek kadar kaçak elektrik kullanıldığı tespit edildi.

Adana'da şoke eden kaçak elektrik olayı
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Toroslar EDAŞ Adana'da bir fabrikada tespit edilen kaçak elektrik kullanımına  müdahale ederek, yaklaşık 2750 meskenin bir yıllık elektrik tüketimine dek gelen   8,1 GWh'lık elektrik kaybının yaşanmasını engelledi.

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) Adana'da bir  fabrikada tespit edilen Kaçak elektrik kullanımına müdahale ederek, yaklaşık 2750  meskenin bir yıllık elektrik tüketimine dek gelen 8,1 GWh'lık elektrik kaybının  yaşanmasını engelledi. 

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ, faaliyet  bölgelerinde sürdürülebilir ve kaliteli elektrik sağlayabilmek amacıyla dağıtım  operasyonlarını titizlikle sürdürüyor.

Adana'da bir fabrikada kaçak elektrik kullanıldığının tespit eden  Toroslar EDAŞ ekipleri, kaçak kullanıma müdahale ederek yaklaşık 2750 meskenin  bir yıllık elektrik tüketimine dek gelen  8,1 GWh'lık elektrik kaybının  yaşanmasını engelledi.

Toroslar EDAŞ ekipleri, fabrikada, kaçak enerjinin olduğu noktayı  tespit ederek fabrikayla ilgili gerekli yasal işlemi başlattı.

AA

ev , fabrika , kaçak elektrik , adana