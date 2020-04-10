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  4. 10 Nisan 2020 14:39

Akaryakıta bir indirim daha geliyor

Benzin ve motorinde bir ileri bir geri giden fiyatlarda bir indirim haberi daha geldi. Bugün motorine yeni bir indirim daha yapılacağı açıklandı.

Akaryakıta bir indirim daha geliyor
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Akaryakıta gelen peş peşe indirimlerin ardından bugün de motorine indirim haberi geldi. Coronavirüs nedeniyle yaşanan dalgalanmaların ardından gerileyen petrol fiyatlarının etkisiyle motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

İNDİRİMİN ARDINDAN FİYATLAR

İndirimin ardından, İstanbul'da bugün 5,43 TL olan motorinin litresi de 5,36 TL olacak.

Motorin Ankara'da 5,50 TL'den 5,43 TL'ye, İzmir'de 5,51 TL'den 5,44 TL'ye düşecek.

Petrol fiyatları ve dolar/TL kurundaki artan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarında da neredeyse her gün fiyat değişimlerine neden oluyor.

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