Akaryakıta hem benzine hem de motorine çifte zam geldi!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; motorine 10, benzine ise 15 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı, pompaya yansıyacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"18 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 10, benzinde 15 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur"

YENİ AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da ortalama 5,13 liradan satılan motorinin litresi 5,23 liraya çıkacak. Motorinin litresi Ankara'da 5,21 liradan 5,31 liraya, İzmir'de ise 5,23 liradan 5,33 liraya çıkacak.

Benzinin litresi ise İstanbul'da 5,10 liradan 5,25 liraya yükselecek. Benzinin litre fiyatı Ankara'da 5,25 liradan 5,40 liraya, İzmir'de ise 5,26 liradan 5,41 liraya çıkacak.

Motorinin litre fiyatına en son 21 kuruş indirim yapılmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Motorine indirim geldi! İşte il il yeni fiyatlar