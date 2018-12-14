Akkuyu Nükleer Nükleer Güç Santrali için ikinci izin

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, sınırlı çalışma izni, sunulan dokümanların TAEK tarafından ayrıntılı incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda alındı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva, sınırlı çalışma izninin alınmasının Akkuyu NGS ikinci ünitesinin lisanslama sürecinde önemli bir aşamayı oluşturduğunu belirtti.

Zoteeva, "Akkuyu NGS birinci ünitesi için çalışma izni ve inşaat lisansının alınmasına yönelik yürütülen süreç kapsamında, Akkuyu Nükleer proje şirketinin ekibi tarafından sunulması gereken dokümanlarda aranan şartlar ve başvuru kuralları titizlikle incelenmiştir. Akkuyu NGS ikinci ünitesinin sınırlı çalışma izni başvurusu kapsamında da uzmanlarımız, elde ettikleri deneyimlerinden istifade ederek verimli bir ekip çalışması yürütmüşlerdir." ifadelerini kullandı.

SÜRECİN İŞLEYİŞİ

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Akkuyu NGS ikinci ünitesi için "sınırlı çalışma izni" başvurusu kapsamında Akkuyu Nükleer tarafından Ön Güvenlik Analiz Raporu, Olasılıklı Güvenlik Analizi ve ünitenin güvenli çalışmasını ortaya koyan diğer teyit edici dokümanlar TAEK'e sunuldu.

Söz konusu izin kapsamında, ikinci ünitenin nükleer adanın güvenliği açısından önemli olan yapıları hariç, tüm yapı ve montaj çalışmalarına, temel çukurun hazırlanması, zemin etütleri ve diğer aşamalara geçilebilecek.

Proje için önemli aşamalardan biri olan sınırlı çalışma izninin ardından, Akkuyu Nükleer proje şirketi tarafından ikinci ünite için inşaat lisansı alınarak temel beton imalatına başlanabilecek.





