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  4. 19 Temmuz 2019 17:44

Araç sahipleri dikkat ! Benzine indirim geldi

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 20 kuruş indirime gidilecek. Ancak indirim pompa fiyatına 11 kuruş olarak yansıyacak.

Araç sahipleri dikkat ! Benzine indirim geldi
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 11 kuruş olarak yansıyacak. İndirimin kalan 9 kuruşluk kısmı devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 7,15 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,04 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,07 liradan 6,96 liraya, İzmir'de 7,14 liradan 7,03 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

MOTORİNE DE İNDİRİM BEKLENİYOR

Motorinde de benzer bir gelişme söz konusu. Uluslararası piyasalarda ürün fiyatı düşüyor. Motorinde de en geç hafta başında çift haneli tutarlarda indirim yapılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

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