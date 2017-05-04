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  4. 04 Mayıs 2017 17:38

Araç sahiplerine indirim müjdesi

Benzinin litre fiyatına 7, motorinin ise 10 kuruşluk indirim geldi.

Araç sahiplerine indirim müjdesi
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Benzinin litresinde bu gece  yarısından itibaren 7, motorinin litresinde ise 10 kuruşluk indirime gidildi

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli  olmak üzere 7, motorinin litre fiyatında ise 10 kuruşluk indirim yapıldı. 

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,17   liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,10 lira olacak. Benzinin litresi  İstanbul'da 5,12 liradan 5,05 liraya, İzmir'de 5,15 liradan 5,08 liraya düşecek.

 
Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 4,52 liradan 4,42  liraya, İstanbul'da 4,47 liradan 4,37 liraya, İzmir'de 4,49 liradan 4,39 liraya  inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti  nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litresinde en son 2 Mayıs'ta 9, motorinin litresinde de 26  Nisan'da 13 kuruş indirim yapılmıştı.

AA

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