Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geliyor

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 25 dolar seviyelerinde bulunuyor. Petrol fiyatlarındaki değişiklik Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre; motorine 16 kuruş, benzine 7 kuruş ve LPG'de ise 25 kuruş zam bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.