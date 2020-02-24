SON DAKİKA
VAN'DA 9 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ DEPREMİN BİLANÇOSU BELLİ OLDU
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Enerji
  4. 24 Şubat 2020 11:42

Araç sahiplerine kötü haber: Benzine okkalı zam geliyor!

Dolar kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Bu gece yarısı benzinde 16 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Araç sahiplerine kötü haber: Benzine okkalı zam geliyor!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İç piyasada akaryakıt pompa satış fiyatlarını; Brent petrol, uluslar arası piyasalarda oluşan motorin ve benzinin ton fiyatı ve dolar kuru belirliyor. Dolar kurunun yükselmesiyle birlikte benzin fiyatlarında 16 kuruş zam yapılması planlanıyor. Motorinde henüz zam beklentisi yok.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

 Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Piyasalarda yangın var! Altın yine rekor kırdı, dolar 6,15'e koşuyor!Piyasalarda yangın var! Altın yine rekor kırdı, dolar 6,15'e koşuyor!

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
benzin zammı , zam , akaryakıt , benzin , benzine zam , zam geliyor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM