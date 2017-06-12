Kadir Topbaş'tan ''cami'' iddialarına açıklama
Kadir Topbaş'tan ''cami'' iddialarına açıklama
Araç sahiplerine müjde ! Bu geceyi bekleyin...
Araç sahiplerine müjde ! Bu geceyi bekleyin...
Trump'a büyük şok ! Dava açıldı
Trump'a büyük şok ! Dava açıldı
İran ve Esad rejimi anlaştı ! PKK'ya...
İran ve Esad rejimi anlaştı ! PKK'ya...
Erdoğan talimatı vermişti ! 5 günde...
Erdoğan talimatı vermişti ! 5 günde...
İstanbullulara müjde ! Yüzde 50 indirimli olacak...
İstanbullulara müjde ! Yüzde 50 indirimli olacak...
Galatasaray'dan Belhanda için bomba teklif !
Galatasaray'dan Belhanda için bomba teklif !
Ege'de ikinci deprem ! Beşik gibi sallanıyor
Ege'de ikinci deprem ! Beşik gibi sallanıyor
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Enerji
  4. 12 Haziran 2017 22:48

Araç sahiplerine müjde ! Bu geceyi bekleyin...

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, benzinin litre fiyatına 6 kuruş indirim yapıldığını açıkladı.

Araç sahiplerine müjde ! Bu geceyi bekleyin...
A+ A-

Benzinin litre fiyatına 6 kuruş indirim yapıldığı açıklandı. Yeni benzin fiyatları 13 Haziran 00.00'dan itibaren geçerli olacak.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatına 6 kuruş, indirim yapıldı Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak indirimin ardından benzinin litre fiyatı ortalama İstanbul’da 5,09 liradan 5,03 liraya, Ankara’da 5,14 liradan 5,08 liraya, İzmir’de ise 5,11 liradan 5,05 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

İHA

petrol , benzin , fiyat , indirim