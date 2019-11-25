Araç sahiplerine müjde ! Motorine indirim yolda !

Dolar kurundaki düşüş ve uluslararası piyasada motorinin 5 dolar inmesiyle birlikte motorin fiyatlarında indirim yolu göründü. 6 kuruşlık indirim salı gününden itibaren geçerli olacak.

Pazartesiyi salı gününe bağlayan geceden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 6 kuruş inecek.

Salı gününden itibaren uygulanacak indirimin nedeni ise uluslararası piyasada motorinin ton fiyatının düşmesi ve dolar kurunun gerilemesi.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.