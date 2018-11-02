Arzum Çinlilerin mi oluyor ?

Bloomberg'den Vinicy Chan ve Benjamin Harvey'in haberine göre ev aletleri üreticisi Arzum’un satılacağı iddia edildi.

Şirketin değeri 100 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

Satış için şirketin hissedarlarından Mediterra Capital'in danışman şirketlerle görüştüğü ifade edildi.

Bu yıl Çinli Qingdao Haier İtalyan beyaz eşya üreticisi Candy'yi satın almıştı. Çinli Hisense ise Slovenyalı Gorenje'yi bünyesine katmıştı.

‘İKİ YIL İÇİNDE ÇIKARSAK SÜRPRİZ OLMAZ’

Sözcü gazetesinden Can Mumay'ın haberine gre Mediterra Capital'in yönetici ortağı ve aynı zamanda Arzum’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Ahmet Faralyalı yaptığı açıklamada şirketin satışının sürpriz olmayacağını ifade etti.

Faralyalı, “Arzum’da yatırımımız 4 yılı tamamladı. Şu an 5. yılımızdayız. Normalde şirketlere 4-6 yıl arası bir yatırım yapıyoruz. Satıp durumu realize ediyor olmamız sürpriz olmaz” diye konuştu.

Arzum’un 2018 yılında ciro ve net karlılıkta rekor kırmasını beklediklerini ifade eden Faralyalı 100 milyon dolar rakamı için ise “Arzum’un 100 milyon dolar civarı bir cirosu var, sektördeki büyüklüğünü ifade ediyor bu” ifadelerini kullandı.