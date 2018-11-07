Aytemiz'den ''araçtan inmeden yakıt alma'' kolaylığı

Türkiye'nin ilk dijital cüzdanı olan BKM Ekspress ile ödeme seçeneği tüm anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında geçerli olacak. Türkiye genelinde 600’e yakın lisanslı istasyonu bulunan Aytemiz, ‘Motorcu Dostu İstasyon’, elektrikli araçlar için sunduğu ‘hızlı şarj’ noktaları, ‘Araçtan Öde’, ‘ücretsiz internet’ gibi hizmetlerle sektörde yerini alıyor.

Başarılı hizmetlerini 2019 yılında yeni hizmetleri ile sürdürmeyi hedefleyen Aytemiz, ürünlerinde teknolojiyi ön planda tutmayı hedefliyor. Aytemiz müşterisine hizmetleri ile konforlu bir deneyim sunarken, yüksek teknolojili Aytemiz Optimum yakıtları ile de araçlarını korumalarını sağlıyor.