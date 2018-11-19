Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam gelecek mi ?
Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam gelecek mi ?
Hemen e-Devlet'ten kontrol edin ! Evli kadın hayatının şokunu yaşadı
Hemen e-Devlet'ten kontrol edin ! Evli kadın hayatının şokunu yaşadı
Ünlü bankadan dolar için bomba tahmin !
Ünlü bankadan dolar için bomba tahmin !
Yeni İstanbul Havalimanı’nda uçak bileti 59 TL, otopark 53 TL !
Yeni İstanbul Havalimanı’nda uçak bileti 59 TL, otopark 53 TL !
Denizli'de eğitim uçağı düştü !
Denizli'de eğitim uçağı düştü !
Soğuk hava ve yağışlar ne kadar sürecek ?
Soğuk hava ve yağışlar ne kadar sürecek ?
İDO'dan açıklama geldi: 1 Aralık itibariyle seferler duruyor !
İDO'dan açıklama geldi: 1 Aralık itibariyle seferler duruyor !
Ege Denizi'nde operasyon ! Beklenen haber az önce geldi
Ege Denizi'nde operasyon ! Beklenen haber az önce geldi
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Enerji
  4. 19 Kasım 2018 14:19

Bakan TürkAkım projesi için tarih verdi !

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TürkAkım projesinde ilk gaz akışının 2019 yılı sonunda başlayacağını açıkladı.

Bakan TürkAkım projesi için tarih verdi !
A+ A-

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TürkAkım Projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez TürkAkım'da ilk gaz akışının 2019 yılı sonunda gerçekleşeceğini söyledi.

CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Dönmez şunları söyledi:

"Türkakım ile birlikte gaz Rusya’dan doğrudan Türkiye’ye gelecek. İlk gaz akışı 2019 yılı sonunda gerçekleşecek.

Bölgesel ticaret merkezi fırsatı doğuyor. Avrupa’ya geçişten ücret alınacak. Proje kaynak çeşitliliği açısında önemli."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımları ile düzenlenen 'TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni' bugün İstanbul'da yapılacak.

türkakım projesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM