Bakan'dan elektrik ve doğalgaz faturaları çıkışı !

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli ve milli el dezenfektanı Borel'in tanıtımını yaptı. Dönmez, Borel'in yarından itibaren 100 mililitrelik şişelerde farklı satış noktalarında vatandaşlarla buluşacağını söyledi. Elektrik ve doğalgaz faturalarıyla ilgili de Dönmez, "Salgın süresince evlerimizde elektrik ve doğal gaz arzında hiçbir kesinti yaşanmayacak. Aksi bir durum olursa vatandaşlarımızdan bizlere ulaşmalarını rica ediyoruz" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakan Dönmez, bor katkılı el dezenfektanı Borel'in lansmanını corona virüsü tedbirleri nedeniyle online olarak gerçekleştirdi.

Bakan Dönmez, Türkiye’nin Covid-19 salgınıyla mücadelede gösterdiği başarıyla dünyada takdir topladığını, bu mücadelede vatandaşların ihtiyaçlarını en hızlı ve en pratik şekilde karşılamak için gayret gösterdiklerini söyledi.

YARIN BAŞLAYACAK

Dönmez, salgının Türkiye’de ilk görüldüğü günlerde yaşanan kaygı ve stresin, devletin aldığı önlemler sayesinde yerini olumlu bir havaya bıraktığına işaret ederken, “Koronavirüsle mücadele önce ellerde başlıyor. Uzmanlar özellikle kirli yüzeylerle temas eden ellerin sabun ya da benzeri ürünlerle en az 20 saniye yıkanmasını tavsiye ediyor. Sabunla elleri yıkamanın mümkün olmadığı durumlarda ise el dezenfektanı kullanarak kişisel hijyenin sağlanması virüsle mücadelenin en temel koşulları arasında geliyor” diye konuştu.

Dönmez, Borel’in yarından itibaren 100 mililitrelik şişelerde farklı satış noktalarında vatandaşlarla buluşacağını söyledi.

“ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ARZINDA KESİNTİ YAŞANMAYACAK”

Bakanlık olarak enerji arzının kesintisiz sağlanması için sahada olduklarının altını çizen Dönmez, şu ifadeleri kullandı;

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri üzere salgın süresince evlerimizde elektrik ve doğal gaz arzında hiçbir kesinti yaşanmayacak. Aksi bir durum olursa vatandaşlarımızdan bizlere ulaşmalarını rica ediyoruz.

Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ne gerekiyorsa kararlılıkla yerine getireceğiz. Bütün vatandaşlarımızdan da istirhamımız bu süreci aklıselimle, paniğe kapılmadan yürütmeleri.

Bugün sağlıktan enerjiye, gıdadan lojistiğe kadar güçlü altyapımızla bu salgının en kısa sürede üstesinden geleceğiz inşallah.