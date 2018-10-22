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  4. 22 Ekim 2018 16:22

Belçika elektrik için Türk şirketiyle görüşüyor

Elektrik ihtiyacını nükleer santrallerden karşılayan Belçika'da bir reaktörün devre dışı kalması nedneiyle elektrik kesintilerini engellemek için Türk şirketiyle görüşmeler yapıyor.

Belçika elektrik için Türk şirketiyle görüşüyor
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Elektrik ihtiyacının büyük kısmını nükleer santrallerden karşılayan Belçika`da kasım ayında çok sayıda reaktörün devre dışı kalması nedeniyle elektrik kesintileri yaşanmaması için Türk şirketine ait yüzer santrallerin ülkeye getirilmesine yönelik müzakereler yapılıyor. 

AA muhabirinin Karadeniz Holding'den edindiği bilgiye göre, şirkete ait yüzer elektrik üretim santrallerinin Belçika'da faaliyete girmesi için  görüşmeler yürütülüyor.

Söz konusu yüzer elektrik santralinin Belçika limanlarına 20 gün içinde ulaşabilecek olması, Türk firmayla müzakere edilmesinde önemli rol  oynuyor.

Karadeniz Holding'in  40 gün içinde ilave bir gemiyi daha Belçika limanına yanaştırabilecek  durumda olması ve Belçika elektrik üretim kapasitesini  toplam 900 megavatsaat artırabilmesi, görüşmelerde şirketin elini  kuvvetlendiriyor.

Doğal gaz ve yüksek gerilim hattına bağlanarak elektrik üretimine  geçebilecek yüzer santrallerin, Avrupa Birliği (AB) ve NATO gibi uluslararası  kurumlara ev sahipliği yapan Belçika'da elektrik kesintilerine engel olabileceği  belirtiliyor.

AVRUPA'DA İLK TÜRK ÜRETİM GEMİSİ OLACAK

Yüzen elektrik santralleri genellikle az gelişmiş veya gelişmekte olan  ülkelerin elektrik üretimlerinde destek çözüm olarak kullanılıyor. Karadeniz  Holding'in elektrik üretim gemisi Belçika'da faaliyete girerse Avrupa kıtasında ilk defa Türk elektrik üretim gemisi kullanılmış olacak.

Karadeniz Holding'e ait yüzer santrallerin, nükleer reaktörlerin bakım  ve onarımları tamamlanana kadar Belçika’nın Anvers, Oestend veya Zeebrugge  limanlarına yanaştırılarak ihtiyaç duyulan elektriği sağlayabileceği ve  böylece ülkenin karanlıkta kalmasını engelleyebileceği düşünülüyor.

NÜKLEER REAKTÖRLER TAMİRE GİRİYOR

Belçika'da, Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4,  Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde de 3 olmak üzere  toplam 7 reaktör faaliyet gösteriyor. Bu reaktörlerin ürettiği elektrik ülke  ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyor.

Nükleer reaktörlerde yaşanan teknik sorunlar ve bakım çalışmaları  nedeniyle Belçika'nın kasım ayında sadece 1 reaktörünün faal olması  bekleniyor.

Belçika’nın nükleer santrallerini işleten Elektrabel firması, Tihange  1 reaktörünün kasım ortasında bakıma alınacağını,  Doel 1, 2 ve 4 reaktörlerinin  aralık ayında faaliyete sokulmasının planlandığını, Tihange 3'ün mart ayında,  Tihange 2'nin de mayıs sonunda devreye girmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Doğal gaz çevirim santrallerini tam kapasite çalıştırmasına rağmen  yeterli miktarda elektrik üretemeyecek Belçika, komşu ülkelerden elektrik satın  almayı ve sanayi tesislerinde kesintilere gitmeyi planlıyor.

Elektrik ihtiyacının tamamını komşu ülkelerden karşılayamayacak olan Belçika’nın bin megavatlık bir ilave elektrik ihtiyacı bulunuyor.

AA

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