Benzin fiyatlarına bir büyük indirim daha!

Koronavirüs salgını nedeniyle petrole olan talebin düşmesiyle birlikte fiyatlarda da gerileme yaşanıyor.

OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda üretim kesintisi kararı alamamasının ardından tarihi düşüşler yaşayarak son 4 yılın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatlarının iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına yansıması devam ediyor.

Benzin fiyatlarına gece yarısından geçerli olmak üzere 22 kuruşluk indirim geliyor.

LPG'ye de ay sonuna doğru önemli bir indirim gelmesi bekleniyor.

Fiyatlardaki düşüş benzine de olumlu yansıdı. Benzin fiyatlarının bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş düşmesi bekleniyor. İstanbul'da litresi 5.18 liradan satılan benzinin indirim sonrasında 4.96 liradan satışa sunulması bekleniyor.

Benzin fiyatlarına 5’inci büyük indirim

11 Mart'ta yapılan ilk büyük indirimle Ankara'da benzinin litre fiyatı 6,13 lira olmuştu. Benzinin litresi İstanbul'da 6,64 liradan 6,04 liraya, İzmir'de 6,74 liradan 6,14 liraya düşmüştü.

Ardından yapılan ikinci indirim ise 14 Mart günügerçekleşti. Benzinde 51 kuruş indirim yapılmıştı.

İndirimle, Ankara'da 6 lira 13 kuruş olan benzinin litresi, 5 lira 62 kuruş, İstanbul'da 6 lira 4 kuruştan 5 lira 53 kuruş, İzmir'de 6 lira14 kuruş olan benzinin litresinin 5 lira 63 kuruş olmuştu.

Bunun üzerine benzine litre fiyatı üzerinden 25 kuruş indirim daha yapılmıştı.

Son düzenlemeyle benzinde 16 kuruş indirime gidilmişti.

Motorine 19 kuruş indirim

Petrol fiyatlarındaki gerileme, pompaya yansımaya devam ediyor.

Motorinin litre fiyatı Ankara'da 5,74, İstanbul'da 5,67'den satılıyordu. İzmir'de ise motorinin litre fiyatı 5,75 kuruştu.

Motorinin litre fiyatı 27 kuruş inmişti. Son olarak motorinde 19 kuruş daha indirim yapılması bekleniyor.