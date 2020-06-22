Benzin ve motorine büyük zam!

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 24, motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam geldi.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,21 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,45 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 6,15 liradan 6,39 liraya, İzmir'de 6,21 liradan 6,45 liraya yükselecek.

Öte yandan Ankara'da ortalama 5,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,94 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,66 liradan 5,89 liraya, İzmir'de 5,74 liradan 5,97 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

DİBİ GÖRDÜ

Korona virüs önlemleri kapsamında şehirlere giriş çıkışlarının da yasak olduğu mayıs ayı içerisinde benzin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,50, motorin satışları ise yüzde 23,14 azaldı.

Petrol Sanayi Derneği(PETDER), Mayıs ayında benzin satışlarının geçen yılın aynı ayına göre %36,50 oranında düştüğünü açıkladı.

PETDER’in yayınladığı aylık bültene göre benzin satışları 165 bin 436 m3 oldu.

Aynı ayda motorin satışları %23,14 düşüşle 1,96 milyon m3 oldu.

Otogaz LPG satışları %32,28 düşüşle 173 bin 473 ton oldu.