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  4. 22 Nisan 2020 09:11

Benzin ve motorine dev indirim geliyor!

Petrol fiyatlarında yaşanan tarihi düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 41 kuruş, benzine 31 kuruş indirim geliyor.

Benzin ve motorine dev indirim geliyor!
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Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş pompaya da yansıyor. Buna göre geceyarısından itibaren motorinde 41 kuruş, benzinde 31 kuruş indirim bekleniyor.

İndirimin ardından İstanbul'da benzinin pompa fiyatı 4.87 liraya, motorin de 4.81 liraya gerileyecek. 

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. 

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