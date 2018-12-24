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  4. 24 Aralık 2018 09:14

Benzin ve motorine zam gözüktü

Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı, "2019'un başından itibaren OPEC üyesi ülkeler, petrol üretimini yüzde 3, üye olmayan ülkeler yüzde 2 azaltacak" açıklamasını yaptı. Petrol üretiminin azaltılması benzin ve motorin fiyatlarını olumsuz etkilemesine neden olacak.

Benzin ve motorine zam gözüktü
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, 2019'un başından itibaren petrol üretimindeki kesintinin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkeler için yüzde 3, üye olmayan ülkeler için yüzde 2 olacağını söyledi.

BAE Enerji Bakanı Mezrui, Kuveyt'in ev sahipliğinde düzenlenen Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü (OAPEC) 101'inci Bakanlar Konseyi Konferansı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında, petrol endüstrisini canlandırmak ve piyasanın istikrara kavuşması için üretimin azaltılması konusunda bazı tavizler verdiklerini belirtti.

"2019'un başından itibaren OPEC üyesi ülkeler, petrol üretimini yüzde 3, üye olmayan ülkeler yüzde 2 azaltacak." diyen Mezrui, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin gelecek ocak ayının başından itibaren günlük petrol üretiminin 1,2 milyon varil düzeyinde azaltılmasının, piyasalarda dengeyi sağlayacağını, bunun da 2019'un ilk aylarında olmasını tahmin ettiğini dile getirdi.

Mezrui, petrol üretiminin azaltılması konusunda aralık ayı başlarında imzalanan ve 2019'da yürürlüğe girecek anlaşmanın uzatılmasının sorun olmayacağını savunarak, üreticilerin pazarın taleplerine karşılık vereceğini kaydetti.

"PETROL PİYASASI İÇİN ZOR BİR DÖNEM"

Katar Enerji Bakanı Saad Şeride el-Kabi de dünya genelinde ham petrol piyasası ve fiyatlar için zor bir dönem olduğunu söyledi.

Kabi, Suudi Arabistan'ın da arasında bulunduğu bazı ülkelerin, gerekçesi olmadan bu yıl piyasaya fazla miktarda petrol sürdüğünü ifade ederek, bu konunun ele alınması gerektiğini kaydetti.

OPEC ve OPEC dışı ülkeler, 2017 başında günlük petrol üretiminin 1,8 milyon varil, geçen temmuz ayında ise Aralık'a kadar 1,2 milyon varil düzeyine çekilmesine karar vermişti.

 
Avusturya'nın başkenti Viyana'da aralık ayının başlarında yapılan 5'inci OPEC ve OPEC dışı ülkeler toplantısında petrol üretiminin günlük 1,2 milyon varil düzeyine çekilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı. Rusya da anlaşma kapsamında üretimini günlük 228 bin varile düşüreceğini taahhüt etmişti. (AA)


 

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