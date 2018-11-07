Benzinde 20 kuruşluk indirim ! Pompaya yansıyacak

Dünyada ham petrol fiyatlarının 85 dolardan 72 dolara inmesi ve dolardaki düşüşle birlikte benzine 20 kuruş indirim geldi. Pompa fiyatlarına yansıyacak olan indirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Mayıs ayından bu yana akaryakıtta döviz kuru artışının etkisini vatandaşa yansıtmamak için eşel mobil sistemi uygulanmaya başlanmıştı. Bu sistemle kur artışı ÖTV'den karşılanıyordu. Eşel mobil uygulaması benzinde sona erdi. Motorinde de devletin ÖTV alacağının iki hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ AMA POMPAYA YANSIMAYACAK

EPGİS'in sosyal medyadan duyurduğu indirim haberine göre motorinde 23 kuruşluk bir indirim yapıldı. Ancak indirim ÖTV'deki aynı oranda artış gerçekleşmesi nedeniyle pompa fiyatlarına yansımayacak.

EPGİS'ten yapılan açıklama şöyle:



“Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 07/11/2018 tarihinden geçerli olmak üzere Motorinde 23 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.”