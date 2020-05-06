Benzine haftanın üçüncü zammı geliyor!

Pazartesi günü 7 kuruş zamlanan benzin fiyatlarına dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruş zam gelmişti. Bu zamla birlikte benzinin litresi İstanbul’da ortalama 5,32 liraya, Ankara’da 5,65 liraya, İzmir’de 5,47 liraya yükselmişti. Ancak az önce gelen son dakika bilgisine göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 20, motorine 27 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Üstelik bu zam, pompa fiyatlarına da yansıyacak. Son zamla Ankara'da ortalama 5,45 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,65 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,31 liradan 5,51 liraya, İzmir'de 5,48 liradan 5,68 liraya yükselecek.

Motorin ise Ankara'da 5,03'ten 5,30'a; İstanbul'da 4,95'ten 5,22'ye; İzmir'de ise 5,12'den 5,39'a yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.