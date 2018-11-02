SON DAKİKA
ABD 2 BAKANA YAPTIRIMI KALDIRDI
İYİ Parti'de FETÖ depremi ! İstifa ettiler...
İYİ Parti'de FETÖ depremi ! İstifa ettiler...
ABD 2 bakana yaptırımı kaldırdı; işte doların ilk tepkisi
ABD 2 bakana yaptırımı kaldırdı; işte doların ilk tepkisi
Benzine indirim müjdesi ! Bu sefer pompaya da yansıyacak
Benzine indirim müjdesi ! Bu sefer pompaya da yansıyacak
Yapı Kredi Bankası'ndan Ahmet Kural'a şok !
Yapı Kredi Bankası'ndan Ahmet Kural'a şok !
Medyada bomba iddia: Vatan'ın ardından Milliyet gazetesi de mi kapanıyor ?
Medyada bomba iddia: Vatan'ın ardından Milliyet gazetesi de mi kapanıyor ?
Dolar son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi
Dolar son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi
Türkiye bunu da gördü: Kira yüksek olunca karakol kapatıldı
Türkiye bunu da gördü: Kira yüksek olunca karakol kapatıldı
Yıl sonu Dolar/TL için dikkat çeken tahmin: 5 TL'yi görür mü ?
Yıl sonu Dolar/TL için dikkat çeken tahmin: 5 TL'yi görür mü ?
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Enerji
  4. 02 Kasım 2018 16:02

Benzine indirim müjdesi ! Bu sefer pompaya da yansıyacak

16 Ağustos’tan bu yana benzin fiyatlarında pompaya yansımayan indirimler pompaya yansıyacak.

Benzine indirim müjdesi ! Bu sefer pompaya da yansıyacak
A+ A-

Benzinde, gözler akaryakıt pompasında… 24 saat içinde ya 15 kuruş + KDV indirim yapılacak ya da yeni bir kararname ile litre başına tahsil edilen tavan ÖTV tutarı yenilenecek. Sektörde beklenti, indirim yapılabileceği yönünde.

Benzinde ve motorinde, zamlar ÖTV ayarlamasıyla mayıs ayından bu yana pompaya yansıtılmıyor. “Eşel mobil” adı verilen bu uygulamada, zam ihtiyacı ÖTV gelirlerinden karşılanıyor.

Bakanlar Kurulu’nun 14 Mayıs 2018 tarihli kararnamesinde, akaryakıt ürünlerindeki ÖTV tutarlarının 17 Mayıs tarihindeki ÖTV tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanması hüküm altına alındı.

Benzinde, tavan ÖTV tutarı 2 TL 37 kuruş olarak belirlendi.

FİYAT DÜŞÜYOR

Uluslar arası piyasalarda benzin fiyatının düşmesi, iç piyasayı da etkiledi. Benzinde, art arda indirimler gündeme geldi. Hafta başında 17 kuruş indirim yapıldı. Devletin, her litre benzin satışından tahsil ettiği ÖTV tutarı da 17 kuruş artırıldı. Bu artışla birlikte benzinde tahsil edilen ÖTV miktarı, 2 TL 35 kuruşa çıktı. Devletin, benzinde ÖTV’den karşıladığı zam ihtiyacı, 2-3 kuruşa kadar düştü.

TAVAN DELİNECEK

24 saat içinde 17 kuruşluk yeni bir indirim daha söz konusu… Eşel mobil sistemi uygulandığı için ÖTV tutarında 17 kuruşluk artış yapılması gündeme gelecek. Ancak bu durumda benzindeki ÖTV tutarı 2 TL 51-52 kuruş olacak. 17 Mayıs tarihindeki 2 TL 37 kuruşluk tavan ÖTV tutarı aşılacak.

NE YAPILACAK?

Benzinde, bu durumda 24 saat içinde ya 15 kuruş + yüzde 18 KDV indirim yapılacak ya da yeni bir kararname ile litre başına tahsil edilen tavan ÖTV tutarı yenilenecek. Sektörde beklenti, indirim yapılabileceği yönünde. (HABERTÜRK)


 

indirim , benzin indirimi , pompada zam , ötv düzenlemesi , benzin , pompaya zam , benzin zammı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM