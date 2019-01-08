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  4. 08 Ocak 2019 14:00

Bir yerel seçim müjdesi daha: Yoksulun elektrik faturasını devlet ödeyecek

Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılayacak.

Bir yerel seçim müjdesi daha: Yoksulun elektrik faturasını devlet ödeyecek
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Seçimler yaklaşırken vatandaşın cebini ilgilendiren açıklamalarda da art arda geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı’nda bir dizi önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 KiloWatt saate kadar elektrik tüketimini devletin üstleneceğini söyledi. Erdoğan, “Yaklaşık 2,5 milyonun üzerindeki hanede her ay ortalama 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılamış olacak.” ifadelerini kullandı.

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elektrik faturası , devlet desteği
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