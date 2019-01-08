Bir yerel seçim müjdesi daha: Yoksulun elektrik faturasını devlet ödeyecek

Seçimler yaklaşırken vatandaşın cebini ilgilendiren açıklamalarda da art arda geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı’nda bir dizi önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 KiloWatt saate kadar elektrik tüketimini devletin üstleneceğini söyledi. Erdoğan, “Yaklaşık 2,5 milyonun üzerindeki hanede her ay ortalama 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılamış olacak.” ifadelerini kullandı.

Elektrikte büyük oyun ! Faturayı böyle şişiriyorlar

Elektrik indirimi ''yalan'' çıktı !