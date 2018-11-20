Burj Al Babas'ın sahibi iflas etti

Ekonomideki sarsıntının en fazla etkilediği sektörlerden biri olan gayrimenkulde bir kötü haber de Bolu'dan geldi. Mudurnu'da 750 bin metrekare arazi üzerinde 200 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen Burj Al Babas adlı projenin sahibi şirket için mahkeme iflas kararı verdi. Geçen haziran ayında İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talebinde bulunan Sarot Group bünyesindeki Burj Al Babas Termal Turizm Pazarlama İnşaat Taahhüt Limited Şirketi'ne 3 ay süre verilmişti. 9 Kasım 2018 günü yapılan duruşmada komiser heyetinin gönderdiği raporu dikkate alan mahkeme heyeti, konkordatonun başarıya ulaşma şansı olmadığını belirterek iflas kararı verdi.

40 MİLYON LİRA BORÇ

Sarot Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen, konuyla ilgili SÖZCÜ'ye yaptığı değerlendirmede, iflas kararını temyize götüreceklerini söyledi. Şirketin taşeron firmalara 40 milyon lira civarında borcu olduğunu kaydeden Yerdelen, “732 villa, AVM, otel ve iki kongre merkezinin yer aldığı projede yabancı yatırımcılara 350 mülk sattık. Ancak seçimden sonra Dubai, Bahreyn, Kuveyt gibi ülkelerden alıcılar taksit ödemelerini yapmamaya başladı. Art niyetli olsak kaçar giderdik. İflas kararını kaldırıp, yapımı başlayan 587 villanın inşaatını tamamlayacağız” diye konuştu. Son dönemde sosyal medyada projenin mimarisinin ve yoğunluğunun tartışma konusu olduğunun hatırlatılması üzerine Yerdelen şunları söyledi:

“KAMU YARARI VAR”

“2011-2014 yılları arasında araziyi topladık. Ardından İçişleri Bakanlığı'na projemizi sunduk ve ‘Kamu yararı vardır' belgesi aldık. Valilik toprak incelemesini, belediye imar planını yaptı. Daha sonra yabancıların taleplerini dikkate alarak projenin mimarisini geliştirdik. Tasarım yapılırken Galata ve Kız Kulesi'nden de esinlenildi. Bilgisayar başından atıp tutmakla olmaz, gelsinler Burj Al Babas'ı yerinde incelesinler.”

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre projenin internet sitesinde yer alan bilgilerine göre dövizle satışı yapılan villaların fiyatı 370 bin dolar ile 530 bin dolar arasında değişiyor. Devre mülk olarak da kullanılabilen yapıların içinde termal havuz ve sauna bulunuyor.

“PROJEDE HER ŞEY YASALARA UYGUN”

Burj Al Babas projesinin yükseldiği arazinin imarlı olduğunu kaydeden Mudurnu Belediye Başkanı CHP'li Mehmet İnegöl, “Sosyal medyada dolaşan fotoğraflar yan taraftan ve yukarıdan çekildiği için yoğunluk görünüyor. İmar Kanunu'na aykırı hiçbir işlem yok projede” dedi. Vatandaşların şikayetleri üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün soruşturma başlattığını ve projenin yasalara uygun bulunduğunu belirten İnegöl, arazide hiç ağaç kesilmediğini söyledi. Arap ülkelerinde pazarlanan projenin “gelişmiş bir köy” olarak görülmesi gerektiğini savunan İnegöl, “İlçemizin nüfusu 25 binden 5 bine düştü. Mudurnu'da yeni yatırımlara ihtiyaç var. Su boşa akıyor ve biz de termal turizmine yönelik yatırımları destekliyoruz” diye konuştu. Projenin mimarisine başta karşı çıktığını ama yabancılara yönelik bir proje olduğu için belediye meclisinde kabul gördüğünü söyleyen İnegöl, projede bugüne kadar 732 adet yapının inşaatı için ruhsat verildiğini ifade etti.