CK Akdeniz müşterileri Aytemiz Kart ile kazanıyor

Bu kapsamda CK Akdeniz Elektrik ile imzalanan anlaşmayla, CK Akdeniz Elektrik müşterileri Aytemiz Kart ile anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından yapacakları yakıt alımlarında avantajlı fiyatlardan faydalanacaklar.

Aytemiz Kart sahibi olmak isteyen CK Akdeniz Elektrik’e ait Müşteri Hizmet Merkezleri’nden (şubelerinden) kartlarını teslim alabilecekler. Stoklarla sınırlı olan kampanya, CK Akdeniz Elektrik tarafından hayata geçirilen marka sadakat programı CKPLUS® kapsamında CK Akdeniz Elektrik müşterilerine özeldir.

Kartı teslim alan CK Akdeniz Elektrik müşterileri, 8869’a ONAY yazarak 16 haneli Aytemiz Kart numarasını, AD ve SOYADINI aralarında birer boşlık bırakarak kısa mesaj gönderip kartlarını aktive ettikten sonra Aytemiz Kart anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından avantajlı fiyatlarla yakıt alımı yapabilecekler.

Katılım Koşulları:

· Aytemiz Kart sahibi olmak isteyen CK Akdeniz Elektrik şubelerine uğrayarak kart talebinde bulunmalıdır. Aytemiz Kart sahibi olmayan CK Akdeniz Elektrik üyeleri Aytemiz Akaryakıt avantajlarından yararlanamaz.

· Aytemiz Kart sahibi olmak için, CK Akdeniz Elektrik’in mevcut abonesi olmak yeterlidir.

Kartı teslim alan CK Akdeniz Elektrik müşterileri, 8869’a ONAY yazarak 16 haneli Aytemiz Kart numarasını, AD ve SOYADINI aralarında birer boşlık bırakarak kısa mesaj gönderip kartını aktive eder ve aynı anda indirim karta tanımlanmış olur.



“Aytemiz Kart” sahibi akaryakıt veya oto gaz alımı yapmak istediğinde anlaşmalı Aytemiz istasyonlarındaki görevliye kartını gösterir.



Anlaşmalı Aytemiz istasyonlarındaki görevli kartı pompa otomasyon sistemine okutarak müşterinin belirlenen avantajdan yararlanmasını sağlar.



Aytemiz Kart’ını aktive eden kullanıcılar, Aytemiz’in anlaşmalı istasyonlarından yapacağı yakıt (akaryakıt veya LPG) alımlarında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) bildirdiği fiyatlar üzerinden avantajlı yakıt alımından yararlanacaktır. Bayilerin rekabet koşulları uyarınca kısa dönemlerde uyguladıkları fiyatların Aytemiz Kart avantajlarından daha yüksek oranda olması halinde, bayinin uyguladığı fiyat uygulanacaktır.

5015 sayılı yasa uyarınca Petrol Piyasasında faaliyet gösteren Aytemiz; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) denetimindedir ve EPDK’nın tasarrufları dairesinde faaliyet göstermektedir. Bu Sözleşme kapsamındaki işlerin ve faaliyetlerin EPDK veya diğer bir kamu otoritesi veya diğer merciler tarafından kısmen veya tamamen durdurulması, engellenmesi bununla sınırlı olmamakla beraber EPDK tarafından tavan fiyat, kar paylaşımı uygulamaları sebebiyle programın finansal olarak yönetilemez hale gelmesi, ve oluşabilecek diğer piyasa şartları ile firma kararları gibi hallerde işbu Sözleşme, gizlilik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, hükümsüz hale gelir veya sözleşmenin (indirimin) devam etmesinin mümkün olduğuna karar vermesi halinde avantaj oranları Aytemiz tarafından değiştirilebilir.

Verilen avantajlar Türkiye genelindeki anlaşmalı istasyonların tümünde geçerlidir.

Aytemiz Hakkında:

2018 itibariyle 540’ı aşkın istasyon sayısına ulaşan Aytemiz, yurt çapında akaryakıt dağıtımı ve bayilik oluşturma faaliyetlerini gittikçe artan bir büyüme ivmesiyle sürdürmektedir. Bugün itibari ile Türkiye’nin tüm bölgelerinde 10 ikmal noktası ve 220.000 metreküp depolama kapasitesi ile önemli bir altyapıya sahip olan Aytemiz, yaptığı operasyonel iyileştirmelerle hizmet standardını her geçen gün yukarıya taşıyarak sürekli müşteri memnuniyeti ilkesiyle tüketicilere hizmet vermeye devam etmektedir.

CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. hakkında:

CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş., 28 Mayıs 2013 tarihinden itibaren “Sizin Enerjiniz” şirket sloganıyla Akdeniz bölgesinde perakende elektrik satış şirketi olarak faaliyetlerine başlamıştır. Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Akdeniz bölgesinde yaklaşık 1,7 milyon aboneye hizmet veren CK Akdeniz Elektrik görevli perakende satış şirketi olarak Türkiye’deki tüm serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yolu ile serbest olmayan tüketicilere ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen lisans doğrultusunda ulusal tarifeden perakende elektrik satışı yapmaktadır.