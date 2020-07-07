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  4. 07 Temmuz 2020 16:33

Depoları fulleyin! Benzine bu gece zam geliyor

Dün motorinde gerçekleşen 10 kuruşluk fiyat artışının ardından bu sefer de benzin fiyatlarına zam geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 10 kuruş zam yapılacak.

Depoları fulleyin! Benzine bu gece zam geliyor
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Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine de zam olarak yansımaya başladı. Motorin fiyatlarına bugün itibariyle yansıyan 10 kuruşluk artışın ardından benzine de zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatında 10 kuruş artış yapıldı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam, pompaya yansıyacak.

YENİ BENZİN FİYATLARI

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,28 liradan 6,38 liraya, Ankara'da 6,33 liradan 6,43 liraya, İzmir'de ise 6,34 liradan 6,44 liraya yükselecek. 

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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