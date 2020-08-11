Depoları fulleyin! Benzine yine, yeniden okkalı zam geliyor!

12 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, benzine 23 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Son günlerde döviz kurunda yaşanan yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı. Son olarak 8 Ağustos cumartesi günü motorin fiyatlarına 16 kuruş zam yapılmıştı.

Benzinin litresi şu an İstanbul’da 6.39 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.45 TL’den satılıyor.

Zamla birlikte yeni fiyatlar İstanbul'da 6,62 TL'ye, Ankara ve İzmir'de ise 6,68 TL'ye yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.