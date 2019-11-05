Depoları fulleyin! LPG'ye gece yarısı 10 kuruş zam geliyor!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 06/11/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG Otogaz’da 10 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Otogazın litresi İstanbul'da ortalama 3,87 liraya, Ankara'da 3,98 liraya, İzmir'de 3,90 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde: