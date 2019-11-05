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ARAÇ SAHİPLERİNE KÖTÜ HABER: 10 KURUŞ ZAM GELDİ !
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  4. 05 Kasım 2019 16:38

Depoları fulleyin! LPG'ye gece yarısı 10 kuruş zam geliyor!

LPG otogaz fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi. Söz konusu artışın pompa fiyatlarına yansıyacağı açıklandı.

Depoları fulleyin! LPG'ye gece yarısı 10 kuruş zam geliyor!
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Akaryakıt  ürünlerinde fiyat artışı. 06/11/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG Otogaz’da 10  Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Otogazın litresi İstanbul'da ortalama 3,87 liraya, Ankara'da 3,98 liraya, İzmir'de 3,90 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

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araç , zam , akaryakıt , benzin , otogaz
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