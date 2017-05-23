Depoyu doldurun, zam geliyor

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla zam bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasının (PÜİS), twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 24 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 8 kuruş zam beklendiğini açıkladı.

Dün de motorinin litre fiyatına 9 kuruş zam yansıtılmıştı.

Benzinin litre fiyatının İstanbul'da 5,14 TL olan 5,22 TL'ye, Ankara'da 5,19 TL'den 5,27 TL'ye, İzmir'de 5,16 TL'den 5,24 TL'ye çıkması bekleniyor.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

OPEC üyelerinin 25 Mayıs'ta yapacakları toplantıda, büyük olasılıkla 'üretim kısıntısı'na devam etme kararı alacak olmaları petrol fiyatlarına yansıdı. 9 Mayıs'ta 48,88 dolar seviyesinde olan Brent petrolün varil fiyatı, 19 Mayıs'tan bugüne 53 dolar seviyesinde.

Brent ham petrolün varil fiyatı bu sabah 54 dolara yakın seyrediyor.