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  4. 05 Kasım 2018 13:16

Dev santralde elektrik üretimi durduruldu

Altek Alarko Kırklareli'ndeki doğalgaz santralinde ekonomik sebeplerle 1 yıl elektrik üretimi yapmayacak.

Dev santralde elektrik üretimi durduruldu
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Alarko Holding, bağlı ortaklığı Altek Alarko 'nun Kırklareli'ndeki doğalgaz kombine çevrim santralinde, ekonomik sebeplerden dolayı bir yıl elektrik üretimi yapmayacağını açıkladı.

Alarko Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, bu durumun şirketin faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağı kaydedildi. 

2005 yılında kurulan 82 MW kurulu gücündeki santralin yıllık 600 GWh/yıl üretim kapasitesi bulunuyordu. Altek Alarko elektrik enerjisi üretiminde 76 MW kurulu güce sahip Karakuz, 12,5 MW kurulu güce sahip Tohma hidro elektrik santrallerini de işletiyor.

Son olarak, Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), elektrik üreticilerine sattığı doğalgazda yarından geçerli olmak üzere yüzde 8,8 indirime gitmişti.

KAP'a yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

— Bağlı Ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.' nin bilanço aktifinde yer alan Kırklareli ilinde kurulu Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı'nda ekonomik sebeplerle en az 1 yıl boyunca elektrik üretimi yapılmayacaktır. Bu durumun Şirketimizin faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır. Kamuoyuna duyurulur.

 

Altek Alarko , elektrik üretimi , santral
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