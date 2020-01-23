Doğalgaz faturalarındaki isyan ettiren zammın nedeni bulundu!

Gümüşhane’deki Özel Gümüşyurt yükseköğretim öğrenci yurdu, Ocak 2020 faturasında 12 bin 877 metreküp dogalgaz tükettiği halde, 15 bin 877 metreküp kullanmış gibi gösterildi, 31 bin 819 TL fatura kesildi. Bu durum, yurdun 5 bin TL daha fazla ödemesine sebep oldu. Şirket, “Kış aylarında hava soğuduğu ve doğalgaz da büzüşme özeliğine sahip olan bir madde olduğu için sayaçlarda daha fazla m3 gaz geçiyor” dedi.

Doğalgaz dağıtım firması AKSA, sayaçların soğukta dönmediğini iddia ederek tüketilmeyen doğalgazı fatura ediyor. Kullanmadıkları doğalgazın faturasını ödediklerini belirten yurdun ortaklarından Ali Öztürk de AKSA şirket yetkilisinin kendilerine, kış aylarında hava soğuyunca sayaçta normalden daha fazla gaz geçtiğini ve sayacın bu tüketimi görmediğini yani sayacın dönmediğini söylediğini kaydetti. Yaşadıklarını deli dumrul hikâyesine benzeten Öztürk, “Bu soğuk hava farkı’ dediler. Su, fatura ya da diğer sayaçlar dönüyorken doğalgaz sayacı nasıl oluyor da dönmüyor, bu nasıl iş? Sadece bizimle de alakalı bir şey değil, hava sıcaklığı 5 derecenin altına inmeyen şehirlerde bile bu fark alınıyormuş. Vatandaşın da bundan haberi yok. Mahkemeye gideceğiz” dedi.

Öztürk; firma yetkilisinin, BOTAŞ ile yaptıkları sözleşme gereği, fazla geçen miktarı, tüketilen doğalgazın belirlenen 0.9 yerine, 1.21 katsayısı ile çarpılarak gerçek tüketimi bulduklarını söylediklerini ifade etti. Öztürk “Yetkili, ‘Katsayıyı BOTAŞ belirliyor. Şikâyetinizi BOTAŞ’a yapın’ dedi. Bence kat sayıyı tahmini bir şekilde yükseltiyorlar.”

‘HER AY GÜNCELLENİYOR’

AKSA şirketinin yetkilisi, bu durumun BOTAŞ’ın kış aylarında Türkiye genelinde uyguladığı bir hesaplama olduğunu savundu. Şirket yetkilisi, “Fazla geçen miktar BOTAŞ’ın belirlediği katsayı üzerinden düzeltilme tüketimi hesaplanıyor. BOTAŞ tüketilen KW 1.21 oranında katsayı ile çarparak gerçek tüketimi buluyor. Katsayı her ay güncelleniyor” dedi.