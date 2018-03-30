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  4. 30 Mart 2018 12:43

Elektriğe zam geldi

Resmi Gazete'de yer alan habere göre hane halkının evinde kullandığı elektriğe yüzde 3 civarında zam yapıldı. Zam 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

Elektriğe zam geldi
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Elektriğe yılbaşında yüzde 8.8 zam yapılmıştı. Yapılan zammın ardından meskenler için elektriğin bir kilovatı 36.1371 kuruş olarak belirlenmişti. Bugün ise yapılan yüzde 2.7’lik zam ile bir kilovat elektriğin kuruşu 37.1251 kuruşa çıkarıldı.

EPDK kararına göre; EPDK Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt AŞ (TETAŞ) tarafından dağıtım şirketlerinin teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda, elektrik toptan satış fiyatı kWh başına 14.1 kuruş olacak.

Kararla, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda söz konusu tarifenin, kWh başına 21.81 kuruş olarak uygulanması da hüküm altına alındı.

Açıklamada, “Görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi alan iletim sistemi kullanıcısı tüketicilere uygulanan tarifelerin, TETAŞ tarafından iletim sistemine doğrudan bağlı tüketicilere uygulanmasına devam edilmesine karar verildi.”

2018'İN İKİNCİ ZAMMI

Son olarak 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere elektriğe %8.8 zam yapılmıştı.

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