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ZİRAAT BANKASI KREDİ ÖDEMELERİNİ ERTELEDİ
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  4. 23 Mart 2020 09:21

''Elektrik, doğalgaz ve su faturaları askıya alınsın!''

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, tüm işyerlerinde işten atmaların yasaklanmasını, çalışanlara 1 ay ücretli izin verilmesini, elektrik, doğalgaz ve su faturalarının da askıya alınmasını talep etti.

''Elektrik, doğalgaz ve su faturaları askıya alınsın!''
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’den Merkez Bankası’nın ihtiyat akçesini yılbaşında bütçeye aktaran hükümete, kaynakların “yandaş müteahhitlere ve betona gömüldüğü” tepkisi geldi.

Girgin, tüm işyerlerinde işten atmaların yasaklanmasını, çalışanlara 1 ay ücretli izin verilmesini, elektrik, doğalgaz ve su faturalarının da askıya alınmasını talep etti.

“Yurttaşın gündeminde ev kredisi, uçak bileti yok; sağlığı var, yiyeceği ekmeğin tasası var, ödeyemediği faturaları var” diyen Girgin, “Geçiş garantili yollar ve köprülere aktardığınız kaynağı halka aktarın” dedi.

TÜRKİYE KAMU SEN: MEMURUN KAYBINI KARŞILAYIN

Türkiye Kamu-Sen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektupta, koronavirüsle mücadelede kamu çalışanları için 11 talepte bulundu.

Bu taleplerden bazıları şöyle:

 - Görevi başında olduğu halde ekonomik kayba uğrayan kamu görevlilerinin ekonomik kayıpları karşılansın.

- Mümkün olduğu kadar kamu görevlileri için evden çalışma uygulamasına geçilsin.

- 50 bin ilave hekim dışı sağlık çalışanı ataması yapılsın.

- Bu süreçte hastanelerin gelirlerinin düşmesi nedeniyle performans ve döner sermaye gelirleri düşecek olan sağlık çalışanlarının performans ücretleri tavandan ödensin.

- Tüm kamu görevlileri, gerekli koruma ekipmanlarıyla donatılsın.

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elektrik , doğalgaz , su , fatura
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