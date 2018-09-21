Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), geçtiğimiz mayısta Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde değişikliğe gitmişti. Bu değişiklikle birlikte elektrikte, abonelik sözleşmesinin aynı gün içinde tamamlanması ve ödenmemiş fatura bilgisinin aboneye SMS yoluyla iletilmesi gibi tüketicinin hayatını kolaylaştıracak düzenlemelere imkan tanınmıştı.

HATIRLATMA YAPIYOR



Yönetmelikle birlikte yeni döneme girildiğini söyleyen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “Elektrik sözleşmesi başvuru ve elektriğin bağlanma süreleri kısaldı. Ayrıca tüketici her konuda anında bilgilendiriliyor. Artık unutulan ödenmemiş fatura yüzünden elektrik kesilmiyor. Çünkü işlem yapmadan önce SMS’le tüketiciye faturası hatırlatılıyor” dedi.

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BİLGİLERİ GÜNCELLEYİN

Şirket olarak 4.5 milyondan fazla tüketiciye hizmet verdiklerini dile getiren Halit Bakal, şöyle devam etti: “Yapılan değişik sayesinde tüketici elektrik hizmetleri konusunda hemen her adımda bilgilendiriliyor. Bu bilgi akışının yerine getirilebilmesi için gerekli olan teknik altyapımız hazır. Ancak; tüketicilerin de iletişim bilgilerini güncel tutmaları gerekiyor."