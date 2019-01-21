Elektrik faturası yardımına ''hanedeki kişi sayısı'' kriteri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimini devletin karşılamasına yönelik düzenlemeden 10 milyon kişinin yararlanacağını bildirdi.

Bakan Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlara elektrik desteğinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla uzun zamandır üzerinde çalıştıkları bir konu olduğunu söyledi.

3 KİŞİ YAŞIYORSA 53 TL DESTEK

Enerji Bakanı’nın yaptığı açıklamaya göre 150 kilovat saatlik 80 TL’lik elektrik faturası yardımı 5 veya daha fazla kişinin yaşadığı hanelere yapılacak. 125 kilovat saatlik elektrik yardımı 4 kişinin yaşadığı hanelere, 3 kişinin yaşadığı hanelere 100 kilovatsaat iki veya daha az insanın yaşadığı sosyal yardım alan hanelere ise aylık 75 kilovat saatlik destek verilecek.

Yaklaşık bir hesapla 5 kişi veya fazlasının yaşadığı hanelerin aylık elektrik faturasının 80 TL’si, 4 kişi yaşayan hanenin 66 TL’si, 3 kişinin yaşadığı hanelerin 53 TL’si ve iki veya daha az insanın yaşadığı hanelerin elektrik faturasının 40 TL’si devlet tarafından karşılanacak.

ŞU AN BİR GRUPLAMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

AA muhabirine Bakan Dönmez, “Sayın Cumhurbaşkanımız da grup toplantısında destekten 150 kilovatsaate kadar vatandaşlarımızın yararlanacağını söyledi. Üç bakanlığımızın ekipleri bir araya geldi ve şu an gruplama çalışması yapılıyor. Hane halkı sayısı 2 veya daha az olanlarda aylık 75 kilovatsaat, 3 kişi yaşayanlarda 100 kilovatsaat, 4 kişi yaşayan hanelerde 125 kilovatsaat, 5 kişi ve yukarı yaşayan hanelerde ise 150 kilovatsaat olmak üzere elektrik desteği planlaması yapılıyor. Yardımların ne zaman başlayacağı konusu ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili. Çünkü ilgili bakanlığın bir program ve düzenleme yapması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla orada da süreç hızlı ilerliyor. İnşallah en kısa sürede bu desteklerin nasıl bir sistemle dağıtılacağını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız açıklayacak. Hayırlı olsun.” diye konuştu.