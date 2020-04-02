Elektrik ve doğalgaz faturasında yeni dönem başlıyor

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere bir yenisi daha ekleniyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili yeni bir çalışma yapıyor.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in sektörden aldığı bilgiye göre, bu çalışma şehiriçi dağıtım şirketleri bünyesinde çalışan sayaç okuyacak personeli de koruyacak. Yüzlerce görevli personelin, abonelerle teması tümüyle kesilecek.

Buna göre, Batı’da örnekleri görüldüğü gibi doğal gaz ve elektrik şehiriçi dağıtım şirketi personeli, aylık düzenli fatura okumayacak. Bunun yerine son 2 yıllık ortalama tüketim değerleri alınacak. Anılan ay için geçmiş dönemde bir tüketim yoksa, emsal tüketimler dikkate alınarak fatura çıkartılacak. Söz konusu olan 100 metrekare bir dairenin tüketimi ve faturası ise aynı özellikteki diğer tüketim miktarları göz önünde bulundurulacak.

Sektör kaynakları, hazırlıkları sürdürülen yeni uygulamayı şöyle anlattı:

“Diyelim ki bir abonenin nisan ayı gaz ve elektrik tüketimi nasıl hesaplanacak? Geçmiş, 2 yıllık dönemdeki nisan tüketimlerine bakılacak. Bu veriler çerçevesinde fatura çıkartılacak. Abone de yeni sistemle ilgili olarak bilgilendirilecek. Bu kapsamda düzenlenecek faturalar, elektronik sistem üzerinden aboneye ulaştırılacak.”

‘Salgın sonrası gerçek tüketimler ölçülecek’

Salgın önlemlerinin kaldırılmasının ardından gerçek tüketimler ölçülecek. Abonenin gerçek tüketimi, faturalanan tutarın altındaysa iade işlemi söz konusu olacak. Tersi durumda ek ödeme talebinde bulunulacak.

Sektör kaynakları, EPDK’nın bu konuda bir karar almasının beklendiğini belirterek, “Bu kararla birlikte uygulama başlayacak. Hızla uygulamaya geçilecek” dedi.

Enerji yönetimi, fatura desteğiyle ilgili olarak da çalışmalarını sürdürüyor. Gaz ve elektrik dağıtım şirketleri ile görüşmeler yapılıyor. Fatura tahsilat oranları anlık olarak izleniyor. Tahsilatta gündeme gelebilecek bir sorun, bu alana destek amaçlı hamleyi de tetikleyecek.