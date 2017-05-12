Faturalarda yeşil indirim müjdesi: Her 100 TL'de 1 TL...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından son dönemde yenilenebilir enerji kaynakları alanında yapılan yatırımlar vatandaşa ucuz elektrik olarak dönmeye başladı. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nda (YEKDEM) yapılan formül değişikliği ile tedarikçi şirketlere yansıyan megavat saat başına maliyet yaklaşık 2 lira kadar düşecek. Bu da ortalama 100 lira fatura ödeyen bir serbest tüketiciye 1 liralık indirim olarak yansıyacak.

ELEKTRİK FİYATLARINDA İNDİRİM OLACAK

Sabah'ın haberine göre Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklik elektrik fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. Rüzgâr, güneş, hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına sağlanan destekleme tutarı için getirilen formül değişikliği ile tedarikçilere yansıyan YEKDEM maliyeti düşecek. YEKDEM'in tarifeleri artırıcı yöndeki baskısını azaltacak hamle sonrası, elektrik şirketleri maliyet hesaplarını değiştirmeye başlarken, yönetmelik öncesine göre serbest tüketiciye daha düşük fiyat teklif edileceği kaydedildi.



KALİTELİ HİZMET VERİLECEK

Öte yandan elektrik dağıtımı ve perakende satışında hizmet kalitesini artırmak için de takvim belirlendi. Buna göre, dağıtım şirketleri geçen yıla ait teknik kalite ölçüm raporunu, 2017 yılı mart ayı sonuna kadar olan kalite ölçüm verilerini içerecek şekilde, 31 Mayıs Çarşamba gününe kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na bildirecek.

ÖLÇÜM CİHAZI SAYISI OCAKTA BELİRLENECEK

Elektrik dağıtım şirketinin görev bölgesinde tesis edilecek teknik kalite ölçüm cihazı sayısı, ocak ayında bildirilen verilere göre belirlenecek. Yıllık teknik kalite ölçüm dönemi, ait olduğu yılın nisanda teknik kalite ölçüm cihazlarının tesis edilmesiyle başlayacak ve sonraki yılın mart ayında bitecek. Kalite ölçüm cihazı tesis edilecek yerler için güncel veriler, ocak sonuna kadar elektronik ortamda hazırlanarak EPDK'ya gönderilecek.