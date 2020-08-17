Hani ucuzlayacaktı? Olan yine vatandaşa oldu: 2 yılda %72 zam!

Yüksek elektrik faturaları ile vatandaşın sıkıntıya düştüğünü aktaran İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, “Elektrik faturaları vatandaşı çarptı. Vatandaşlar yapılan zamlarla perişan ediliyor. Faturalara yansıyan kayıp-kaçak, sayaç okuma, perakende satış hizmeti, dağıtım bedeli, açma-kapama bedeli gibi birçok kalemde tüketiciden alınan ücretlerle mağduriyet daha da arttı” açıklaması ile fatura adı altında farklı kalemlerde tahsilat yapıldığına dikkati çekti.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre TEDAŞ'ın özelleştirme kararının ardından, daha ucuz elektrik beklenirken, vatandaşın daha zor bir duruma düştüğüne işaret eden Bahşi, bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM'ye önerge de verdi.

Bahşi, ‘'TEDAŞ'ın özelleştirilmesiyle elektrik, özel firmalar tarafından halka daha pahalı biçimde satılmaya başlanmıştır'' ifadelerini kullanarak, son 2 yılda elektriğe yüzde 72 zam geldiğine ve tüketicinin korunmasının anayasal bir görev olduğuna dikkati çekti.

ALTYAPI YATIRIMLARI YAPILMASI MI?

İYİ Partili Feridun Bahşi, soru önergesinde “Elektrik dağıtım şirketleri arasında sabit bir fiyat politikası var mıdır? Elektriğe son 2 yılda yüzde 72 zam yapılmasının temel nedeni dağıtım şirketlerinin zararını kapatmak mıdır? Arızaların çok geç hatta hiç giderilmemesi, gerekli altyapı yatırımlarının sağlanamamış olması ve sürekli elektrik kesintilerinin yaşanması gibi sıkıntılar konusunda ne yapılmaktadır” sorularını gündeme getirdi.

