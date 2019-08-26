  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Enerji
  4. 26 Ağustos 2019 16:35

Hemen depolarınızı fulleyin! Gece yarısından itibaren %11 zam kesinleşti !

Son günlerde döviz kurunun yükselmesiyle birlikte akaryakıta da zam geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 11 kuruş, benzinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapıldı.

Hemen depolarınızı fulleyin! Gece yarısından itibaren %11 zam kesinleşti !
A+ A-

Ankara’da ortalama 6,26 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,37 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 6,20 liradan 6,31 liraya, İzmir’de 6,28 liradan 6,39 liraya yükselecek.

Ankara’da ortalama 6,67 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,83 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 6,60 liradan 6,76 liraya, İzmir’de 6,68 liradan 6,84 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

zam , akaryakıt , benzine zam , motorine zam , akaryakıt zammı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM