İnşallah bu gerçek olur: Her binaya güneş santrali geliyor !

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğin yüzde 10’lara ulaştığını belirterek, bina çatı ve cephelerini ‘güneş santrali’ olarak kullanmayı teşvik edeceklerini söyledi. ‘Sistem 7 yılda kendini ödüyor’ diyen Dönmez, elektrikte ‘kademeli fiyatlandırma’ üzerinde çalıştıklarını da açıkladı. Bakanlığın çalışmalarına ilişkin gazetecilere bilgi veren Dönmez, 100 Günlük Eylem Planı’ndaki 17 hedef için çalıştıklarını, ikinci 100 günü de planladıklarını söyledi.

TEMİZ ENERJİ HEDEFİ

Elektrikte ‘temiz enerji’ payının arttığını da belirten Dönmez, “Ama bu yıl toplam elektriğin yüzde 10’unu yenilenebilir enerjiden elde ediyoruz. Hedefimiz rüzgar ve güneşte her yıl bin MW eklemek. Pil teknolojisindeki gelişmeler de ‘enerjiyi depolama’ imkanı veriyor. Yeni güneş santrallerini kısmen depolama şartı getirerek ihaleye çıkaracağız. Gündüz sağlanan elektriği depolayarak akşam şebekeye vereceğiz” dedi. Dönmez bina çatılarının da güneş enerjisi üretiminde kullanılacağını belirterek “Örneğin binanızdaki güneş panelleriyle lisanssız izin verilen 10 KW elektrik ürettiniz, 5’ini tükettiniz, kalanını şebekeye satabiliyorsunuz. Bir konut için panelin maliyeti 15 bin dolar. Ankara’da ki bir ev için 7 senede sistem kendisini geri ödüyor” dedi.

TÜRKİYE'NİN MADEN MR’I ÇEKİLİYOR

Dönmez, iki uçağa yerleştirilen son teknoloji ürünü tarama cihazlarıyla havadan, yer altında bin metre derinliğe kadar maden haritası çıkarıldığını açıkladı. Bu harita üzerinde şimdi yerde sondajlar yapılarak maden varlığı kesinleştiriliyor. Bakan’ın verdiği bilgilere göre, çinko, alüminyum ve bakır kaynakları bulundu.

ELEKTRİKTE ‘KADEMELİ’ FATURA DÖNEMİ

Bakan dönmez, elektrik fiyatlarındaki artışla ilgili soru üzerine de, şöyle konuştu: “Bugünkü koşullarda fiyat ayarlamalarını kimse isteyerek yapmıyor. Bu zorunluluktan kaynaklanıyor. Kendi kaynaklarımızla üretebilsek eleştiriler bir yere oturur ama biz de Avrupa da enerjide dışa bağımlıyız. Ama yine de fiyatlarımız düşük. Elektrikte Avrupa’da birim fiyat 20,56 euro/cent, Türkiye’de 7 cent.” Bakan, konutlarda elektrik kullanımında ‘sabit limit ve aşımında artan tarife’ üzerinde çalıştıklarını da açıkladı. Dönmez, “Tüketiciyi daha verimli kullanmaya itmesi açısında böyle bir kademelendirme düşünüyoruz” dedi.



